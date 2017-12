In diesem Jahr wurden erstmals seit fast zehn Jahren deutlich weniger Wohnungen genehmigt als noch im Vorjahr. Dabei spielt auch die Entwicklung des Flüchtlingszuzugs eine Rolle.

In Deutschland zeichnet sich in diesem Jahr der erste Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen seit 2008 ab. In den ersten zehn Monaten sank die Zahl um 22.400 oder 7,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 286.300, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Einen Rückgang im Gesamtjahr gab es zuletzt 2008: Damals gingen die Aufträge um mehr als vier Prozent zurück. Danach ging es acht Jahre in Folge nach oben.

Einer kürzlich veröffentlichten Studie ...

