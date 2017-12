Prag (ots/PRNewswire) -



Software Magazine stuft IBA Group als eines der weltweit größten Software-Unternehmen 2017 ein



Die IBA Group http://www.ibagroupit.com hat ihre Platzierung in der Software 500-Liste der weltweit größten Software-Unternehmen und Dienstleister des Software Magazine, die bereits im 35. Jahr erscheint, bekanntgegeben.



Die IBA Group belegte Platz 304 mit einem Gesamtumsatz aus dem Software- und Dienstleistungsgeschäft von 100,6 Mio. USD. Die IBA Group ist seit 2008 in der Software 500-Liste vertreten. Damals hat sich das Unternehmen zum ersten Mal für die Rangliste beworben.



Die Software 500-Liste, die bereits im 35. Jahr erscheint, liefert tiefe Einblicke in die Veränderungen der Softwarebranche mit Blick auf Umsatz, Personal sowie Forschung und Entwicklung (F&E).



Die Unternehmen wurden entsprechend ihrem weltweiten Gesamtumsatz mit Software und Dienstleistungen im Geschäftsjahr 2016 platziert. Der Konzernumsatz wird dabei nicht berücksichtigt, da zahlreiche Unternehmen (darunter die IBA Group) auch in anderen Geschäftsfeldern tätig sind, beispielsweise Hardware.



Laut Software Magazine beläuft sich der Gesamtumsatz aus dem Software- und Dienstleistungsgeschäft für die Unternehmen auf der Software 500-Liste 2017 auf 834 Mrd. USD, eine Steigerung von 3,59 Prozent gegenüber der Software 500-Liste 2016 (804 Mrd. USD). Bei der Belegschaftsstärke meldeten die Unternehmen einen Rückgang um 10,3 Prozent gegenüber den in der Software 500-Liste 2016 veröffentlichten Zahlen.



Die wichtigsten Geschäftsbereiche waren Middleware/App und Server/Webdienst, gefolgt von betrieblicher IT-Verwaltung und Betriebssystemen. Unter den absoluten Trendthemen fanden sich Analytik, cloudbasierte Anwendungen, künstliche Intelligenz (KI) mit Machine Learning-Technologien sowie Internet der Dinge (IoT).



Die Software 500-Liste 2017 finden Sie unter http://www.rcpbuyersguide.com/top-companies.php?page=31&ipp=10 (Registrierung erforderlich).



Informationen zur IBA Group



Die IBA Group ist einer der größten IT-Dienstleister in Osteuropa. Die IBA Group hat ihren Hauptsitz in Prag (Tschechische Republik) und verfügt über Büros und Entwicklungszentren in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, der Tschechischen Republik, Weißrussland, Südafrika, Zypern, Russland, Ukraine, Kasachstan und der Slowakei. Die IBA Group konzentriert sich auf Mainframe-Systeme, Unternehmensanwendungen, Weblösungen, SAP, Business Analytics sowie auf Cloud- und mobile Anwendungen. Die IBA Group ist durch die IAOP als einer der hundert weltweit führenden Outsourcing-Dienstleister (The Global Outsourcing 100) in der Kategorie "Führende Unternehmen" anerkannt und zählt zu den weltweit größten Software-Unternehmen auf der Software 500-Liste des Software Magazine. Das Unternehmen wurde bei den GSA Awards 2016 mit dem Preis für soziale Unternehmensverantwortung sowie bei den CEE Shared Services and Outsourcing Awards in der Kategorie Top CSR initiative of the Year ausgezeichnet. 2017, 2015, 2014, 2012 und 2011 siegte die IBA Group bei IT Europas European IT & Software Excellence Awards. Weitere Informationen finden Sie unter http://ibagroupit.com



