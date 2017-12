Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist Donnerstag mit moderaten Verlusten in den Handelstag gestartet, hat diese aber nach dem SNB-Entscheid weitgehend eindämmen können. Wie auch schon die asiatischen Börsen hat der Schweizer Markt keinen Anschub vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed erhalten. Grund hierfür könnten vor allem die als leicht belastend gewerteten zurückhaltenden Anmerkungen der Währungshüter zur weiterhin niedrig erwarteten Inflation sein.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) gab am Vormittag ihren Entscheid bekannt, an den Negativzinsen unverändert festzuhalten. Bestätigt wurde dabei auch die Wortwahl, dass der Franken "weiterhin hoch bewertet" sei. Der Schweizer Franken schwächte sich gegenüber dem Euro im Anschluss etwas ab. Am Nachmittag könnten dann noch die EZB oder die Bank of England mit ihren letzten Zinsentscheidungen in diesem Jahr für Impulse sorgen. Es wird sich zeigen, ob das am Vortag zwischenzeitlich erreichte Jahreshoch von 9'406 Punkten noch in Reichweite liegt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.40 Uhr noch um 0,06% tiefer bei 9'388,96 Punkten - und somit wieder etwas weiter entfernt von seinem Jahreshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht bei 1'511,95 Punkten (-0,04%) nahezu ...

