LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum wird immer besser. Im Dezember wurde der höchste Stand seit fast sieben Jahren erreicht. Mit dem höchsten Wert seit 82 Monaten fehlten dazu nur zwei Monate. Der Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft erhöhte sich nach Angaben des Instituts Markit vom Donnerstag um 0,5 Punkte auf 58,0 Zähler. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet. Die Eurozone boome, kommentierte Markit.

Mit Werten über 50 Punkten deuten die Indikatoren durch die Bank auf Wachstum hin. Sowohl die Stimmung in der Industrie als auch in den Dienstleistungsunternehmen hellte sich von hohem Niveau aus weiter auf. In der Industrie stieg der Indikator auf den höchsten Stand seit deutlich über 17 Jahren. Der Dienstleiterindikator war so hoch wie seit über sechseinhalb Jahren nicht mehr.

In Deutschland hellte sich die Stimmung in beiden betrachteten Sektoren auf, in Frankreich nur in der Industrie. Die Industriestimmung in Deutschland stieg auf ein neues Rekordhoch. Für die gesamte Eurozone erwartet Markit im vierten Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent. Das wäre das stärkste Wachstum seit Anfang 2011. Für Deutschland wird eine Quartalswachstumsrate von 1,0 Prozent prognostiziert, für Frankreich von 0,7 bis 0,8 Prozent.

"Frankreich war in diesem Jahr die Überraschung, hier berappelte sich die Wirtschaft in rasantem Tempo, was die gesamte Eurozone mitgerissen hat", sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Region/Index Dezember Prognose Vormonat EURORAUM Gesamt 58,0 57,2 57,5 Verarb. Gew. 60,6 59,7 60,1 Dienste 56,5 56,0 56,2 DEUTSCHLAND Verarb. Gew. 63,3 62,0 62,5 Dienste 55,8 54,6 54,3 FRANKREICH Verarb. Gew. 59,3 57,2 57,7 Dienste 59,4 60,0 60,4

(in Punkten)

/bgf/jkr/jha/

AXC0096 2017-12-14/10:35