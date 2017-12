Köngen (ots) - Die Unternehmensberatung Staufen AG ist für Deutschlands Top-Manager nach wie vor die Lean-Management-Beratung Nummer 1 im Lande. Das ergibt die renommierte Branchen-Studie "Hidden Champions 2018", für welche die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung unter Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink mehr als 700 Führungskräfte deutscher Großkonzerne und Mittelständler befragt hat. Zudem zählt das Consultinghaus in den Bereichen Einkauf, F&E, Technologiemanagement, operative Effizienz, Shopfloor Management, Industrie 4.0 sowie als Spezialist für die Produzierende Industrie zu den Top-Adressen.



"Wir sind stolz, auch in diesem Jahr als Hidden Champion des Beratungsmarktes ausgezeichnet worden zu sein. Es spiegelt die hohe Wertschätzung, die uns die Entscheider der deutschen Industrie entgegenbringen, und bestätigt uns in unserer Arbeit vor Ort beim Kunden", freut sich Wilhelm Goschy, COO der Staufen AG. "Unsere Benchmark sind die größten Consultingunternehmen der Welt. Und wir versuchen, ihnen nicht nur in unserem Spezialgebiet Lean Management mindestens einen Schritt voraus zu sein - Tag für Tag."



Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hat die Studie "Hidden Champions des deutschen Beratungsmarktes" bereits zum sechsten Mal erhoben. Hierfür hat Studienleiter Prof. Dr. Fink von Juni bis Oktober 2017 anhand einer ausführlichen Befragung von 734 Führungskräften aus DAX- und Großkonzernen sowie mittelständischen Unternehmen ermittelt, welchen spezialisierten Beratungshäusern die Top-Manager eine höhere Expertise in ihrem jeweiligen Fachgebiet bescheinigen als den breit aufgestellten Consulting-Allroundern. Insgesamt wurden 22 Beratungshäuser in den Kreis der "Hidden Champions 2018" gewählt.



Mit der Titelverteidigung als "Hidden Champion" hat die Staufen AG in diesem Jahr bereits den dritten Award erhalten. Im Mai hatte die Branchen-Studie von "Brand eins" und Statista das Consultinghaus wie in den Vorjahren zum "Besten Berater" gekürt. Zudem zählt die Unternehmensberatung auch 2017 zu "Deutschlands Besten Arbeitgebern", wie die Untersuchung des Great Place to Work® Instituts ergab. Das Jahr begann also ähnlich erfolgreich wie das vorherige endete: Erst im November 2016 hatte das Beratungsunternehmen den von der "Wirtschaftswoche" ausgeschriebenen Preis "Best of Consulting" verliehen bekommen.



Über die Staufen AG



In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 Jahren Unternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungen schnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Die internationale Lean Management Beratung sorgt mit den passenden Strategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die in jedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren die Staufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern eine lebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in die digitale Transformation begleitet die Staufen-Tochtergesellschaft Staufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. Die Staufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte, praxisorientierte Schulungen an. Von den 13 internationalen Standorten betreuen mehr als 260 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. Das Consultinghaus wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting" geehrt. 2017 wurde die Staufen AG bereits zum vierten Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet.



