Wien - Wie erwartet hob die US-FED gestern Abend den Leitzins um 25 Basispunkte an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Stellungnahme zur Zinsentscheidung unterscheide sich nur unwesentlich von derjenigen vom November. Die Mehrheit der Währungshüter rechne im nächsten Jahr unverändert mit drei Zinsanhebungen. Alles in allem habe das Ergebnis ziemlich genau den Erwartungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG entsprochen. Die Märkte hätten die gestrige Zinsentscheidung aufgrund einer weiterhin verhaltenen Inflationseinschätzung jedoch dovish interpretiert. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG könnten die Marktreaktion aber nicht nachvollziehen, da die Wahrscheinlichkeit von drei Zinsanhebungen im nächsten Jahr in ihren Augen eher gestiegen denn gesunken sei.

