Köln (ots) - Der "ARD Radio Tatort" wird zehn Jahre alt. Im Januar 2008 begann die ARD-weite Kooperation der ARD- Hörspielabteilungen. Bis heute ist die Beliebtheit des ARD Radio Tatorts ungebrochen - mit mehr als einer Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern und rund 600.000 Onlineabrufen pro Folge. Das feiert der "ARD Radio Tatort" mit einer ARD-weiten Jubiläumssendung: Am Samstag, 13. Januar 2018, senden alle ARD-Kulturradios nach den Nachrichten um 20 Uhr die zweistündige Tatort-Folge "Paradise City".



Der WDR hat die Jubiläumssendung für die ARD produziert: "Es freut uns sehr, dass wir für diesen Anlass unser prominent besetztes Team der ,Task Force Hamm' noch erweitern konnten: Gemeinsam mit Uwe Ochsenknecht, Hans Peter Hallwachs und Matthias Leja ist neben Sönke Möhring nun auch sein Bruder Wotan Wilke Möhring dabei", so WDR-Hörspielredakteur Georg Bühren.



ARD Radio Tatort - Sondersendung zum 10. Jahrestag ARD-weit am 13. Januar 2018, 20:04-22:00



Beim Jubiläumstatort "Paradise City" sind gleich zwei Fälle zu lösen: Zum einen suchen in einem Großeinsatz alle Tatort-Ermittler zwischen Bremen, Bruck am Inn, Berlin oder Saarlouis eine Tasche mit hochbrisantem Inhalt. Ihr Verlust ist ein weiterer Tiefpunkt in der langen Kette von peinlichen Missgeschicken der "Task Force Hamm", dem Ermittlerteam des WDR Radio Tatorts. Kenner wissen, dass dieser Name die reine Ironie ist. Denn in Hamm landen nur Beamte, die für den regulären Dienst untauglich sind - zur letzten Bewährungsprobe. Die "Task Force Hamm" hat noch ein Problem: Der Kollege Georg Latotzke ist ohne Genehmigung mit einem PS-starken Fahrzeug in Bayern unterwegs. Dort hat ihn die Polizei bereits im Visier.



Mit: Uwe Ochsenknecht, Sönke Möhring, Wotan Wilke Möhring, Hans Peter Hallwachs, Matthias Leja u.a.



Von Dirk Schmidt Musik: Rainer Quade Regie: Claudia Johanna Leist ARD Gemeinschaftsproduktion 2018/ca.115'



