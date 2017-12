Die Deutsche Bank hat das Kursziel für RWE nach der Gewinnwarnung der Ökostromtochter Innogy von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Brough verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Versorger zu 77 Prozent an Innogy beteiligt ist und die Gewinnwarnung daher auch RWE belaste. Dennoch erscheine die RWE-Aktie nach wie vor günstig, ergänzte er./ck/mis Datum der Analyse: 14.12.2017

ISIN: DE0007037129