Bern (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht bei den Grossbanken Fortschritte hin zu einer verbesserten Stabilität. "Beide Schweizer Grossbanken sind nach wie vor auf Kurs, die Anforderungen der 'Too big to fail'-Regulierung (TBTF) an die Widerstandskraft zu erfüllen", sagte SNB-Direktoriumsmitglied Fritz Zurbrügg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...