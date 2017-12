Amira Verwaltungs AG: Änderungen im Immobilienportfolio

Amira Verwaltungs AG: Änderungen im Immobilienportfolio 14.12.2017

Amira Verwaltungs AG München

(ISIN: DE 000 764 7000)

Änderungen im Immobilienportfolio

München, 14. Dezember 2017

Die AMIRA Verwaltungs AG, München, hat von der Nymphenburg Immobilien AG, München, das Grundstück in München, Perusastraße 5/Residenzstraße 9 erworben. Das erworbene Grundstück grenzt unmittelbar an das bereits im Eigentum der AMIRA Verwaltungs AG stehende Grundstück Perusastraße 7 an.

In diesem Zusammenhang wird die Amira Verwaltungs AG die in ihrem Eigentum stehende Immobilie in München, Amiraplatz 1, gruppenintern veräußern. Damit kann die mittelfristige Optimierungsphase der rechtlich ineinander verflochtenen Grundstücke Perusastraße 5/Residenzstraße 9 und Perusastraße 7 wieder aufgenommen werden.

Der Verkauf der Immobilie in München, Amiraplatz 1 wird zeitnah im Geschäftsjahr 2018 erfolgen. Die bilanziellen Auswirkungen treten damit erst im Geschäftsjahr 2018 ein.

AMIRA Verwaltungs AG Der Vorstand

Amira Verwaltungs AG
Brienner Straße 9
80333 München
Deutschland

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München

