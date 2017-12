Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft in der Eurozone hat im Dezember ein unerwartet kräftiges Wachstum gezeigt und bei der Aktivität in allen Bereichen Vieljahreshochs bei den Einkaufsmanagerindizes verzeichnet. Bei Produktion und Aufträgen waren die Zuwächse so wie stark wie zuletzt im Jahr 2000.

Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 58,0 Zähler von 57,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 57,3 Punkte vorhergesagt. Das ist der höchste Stand seit fast sieben Jahren.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sprang sogar auf den höchsten Wert seit Beginn seiner Erhebung. Er stieg auf 60,6 Punkte von 60,1 im Vormonat. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 59,9 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 56,5 Punkte von 56,2 im Vormonat und lag damit auf einem 80-Monate-Hoch. Ökonomen hatten eine Abschwächung auf 56,0 Punkte erwartet.

Bereits ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson wertet das vierte Quartal 2017 als das beste seit Anfang 2011, nachdem es im Dezember noch einmal eine Beschleunigung gegeben habe. Er rechnet jetzt für die Eurozone mit einem "beeindruckenden Wachstum" des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,8 Prozent zum Vorquartal. Deutschland dürfte sogar 1,0 Prozent erreichen.

Frankreich traut Williamson 0,7 bis 0,8 Prozent zu und sieht das Land als die große Überraschung des Jahres. Hier habe sich die Wirtschaft "in rasantem Tempo berappelt, was die gesamte Eurozone mitgerissen hat".

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/smh/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2017 04:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.