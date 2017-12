Das britische Parlament hat sich ein Veto zum Brexit erkämpft, Theresa May ihre erste Abstimmungsniederlage im Unterhaus erlitten. Es wurde Zeit, dass das Parlament der Regierung Einhalt gebietet. Eine Analyse.

Der Änderungsantrag ist nur 24 Worte lang, doch er hat es in sich. Das britische Unterhaus hat sich am Mittwochabend im Brexit-Prozess ein Vetorecht gesichert. Die Abgeordneten können nun den EU-Ausstieg stoppen, wenn ihnen der Deal nicht gefällt, den die Premierministerin Theresa May im kommenden Jahr aus Brüssel mitbringt.

Es war die erste Niederlage für die konservative Minderheitsregierung im Unterhaus. Mit 309 zu 305 Stimmen wurde der Änderungsantrag zum Brexit-Gesetz am späten Mittwochabend angenommen.11 pro-europäische Tories, angeführt von Antragsteller Dominic Grieve, machten gemeinsame Sache mit der Opposition.

Die Niederlage ist zunächst peinlich für Theresa May. Sie zeigt, auf welch wackeligen Füßen ihre Regierung steht. Die Autorität der Premierministerin wird weiter ausgehöhlt, sie reist geschwächt zum EU-Gipfel an diesem Freitag in Brüssel.

Ob diese Abstimmung tatsächlich Auswirkungen auf das Brexit-Ergebnis haben wird, ist aber fraglich. Theoretisch könnten die Abgeordneten nun den EU-Ausstieg verzögern oder ganz aufhalten. Eine Mehrheit der Parlamentarier war immer schon ...

