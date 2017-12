Washington (ots/PRNewswire) -



Dr. Mike Evans, Gründer des Friends of Zion Museums in Jerusalem, überreichte den Friends of Zion Award an US-Präsident Donald Trump.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/619082/Friends_of_Zion_Awa rd_Trump.jpg )



An der Feier nahmen auch US-Vizepräsident Mike Pence, die Chefberater Jared Kushner und Ivanka Trump und Glaubensführer teil, die mehr als 150 Millionen Christen weltweit vertreten.



Dr. Evans erklärte bei der Zeremonie: "Kein Präsident in der Geschichte hat jemals eine solche Allianz für den Staat Israel und das jüdische Volk errichtet, und kein Präsident vor Ihnen hat sich auf der Weltbühne couragiert zum Staat Israel bekannt. Die historische Anerkennung von Jerusalem durch Präsident Trump wird ihm einen Eintrag in den Geschichtsbüchern als ersten US-Präsidenten sichern, der seit der Gründung des Staats Israel 1948 diesen Schritt vollzogen hat."



Präsident Trumps historische Deklaration zu Jerusalem wird als historischer Meilenstein für Israel in die Geschichte eingehen, von der Balfour-Deklaration bis zu Präsident Trumans Anerkennung des Staats Israel. Diese Helden, die im Friends of Zion Museum in Jerusalem gewürdigt werden, erzählen die Geschichten von historischen Persönlichkeiten, die sich an die Seite des jüdischen Volkes gestellt und die Errichtung des Staats Israel unterstützt haben. Diese nichtjüdischen Zionisten haben sich einen Platz in der Geschichte gesichert, und dank der unermüdlichen Arbeit von Dr. Evans und dem Friends of Zion Museum geraten ihre heroischen Taten nicht in Vergessenheit.



Der Friends of Zion Award wurde bereits an führende Politiker der Welt überreicht, darunter George W. Bush, Fürst Albert II. von Monaco und Rosen Plevneliev, 4. bulgarischer Präsident. Dr. Evans überreichte diese Auszeichnungen zusammen mit dem verstorbenen 9. israelischen Präsidenten Shimon Peres, ehemaliger Vorsitzender des Friend of Zion Museum, um den couragierten Beistand zum Staat Israel und dem jüdischen Volk zu würdigen.



Das Friends of Zion Heritage Center ist zu einer der zentralen Institutionen des Staats Israel geworden. Es ist weltweit anerkannt und stärkt gleichzeitig Israels internationale Beziehungen und sein Staatsgerüst. Das Museum zählt weltweit mehr als 31 Millionen Mitglieder und wurde von über 100 Diplomaten besucht, darunter US-Botschafter David Freedman, Präsident Rivlin, zehntausende Führungspersönlichkeiten der christlichen und jüdischen Gemeinde, Superstars der NBA und NFL, Hollywood-Größen und Sänger. Es ist ein Muss für alle Besucher Jerusalems.



Friends of Zion Museum, 20 Yosef Rivlin Street, Jerusalem. Reservierungen für den Museumsbesuch werden empfohlen. Website: http://www.fozmuseum.com, E-Mail: reservations@fozhc.com, Tel.: +972-2-532-9400.



OTS: Friends of Zion Museum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118739 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118739.rss2



Pressekontakt: johnnie@thekcompany.co Medienanfragen aus Israel richten Sie bitte an: hofit@pr360.co.il