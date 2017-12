Ab heute, Donnerstag, finden am Flughafen Salzburg keine Niki-Flüge mehr statt. Die letzte Maschine startete am vergangenen Montag Richtung Spanien, am Airport befindet sich momentan auch kein Flugzeug des Carriers. Von der Insolvenz sind im laufenden Winterflugplan sechs Flüge die Woche zu fünf Zielen in Spanien und zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...