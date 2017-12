An den Märkten geht die Aufmerksamkeit wieder einmal Richtung Notenbanken. Nach der Fed gestern entscheidet heute die EZB über ihre Geldpolitik. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der DAX in einer engen Trading-Range. Laut Analyst Thorsten Grisse von der Commerzbank kommt es kurzfristig vor allem auf eine Marke an. Mittelfristig erwartet der Experte eine Abschwächung der Hausse-Dynamik. Der Experte analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt er, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.