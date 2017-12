Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für BP von 400 auf 425 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Iain Reid erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Prognosen für die Ölpreise der Jahre 2018 bis 2019. BP, Eni und Statoil seien die Konzerne, für die er bei den 2018er Gewinnschätzungen am meisten Luft nach oben sieht./ajx/mis Datum der Analyse: 13.12.2017

