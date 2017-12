FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.12.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2020 (2000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 877 (918) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 545 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2790 (2700) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS STANDARD CHARTERED TO 'SELL' ('HOLD') - INVESTEC RAISES DEBENHAMS TO 'HOLD' ('SELL') - MACQUARIE RAISES BP PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES LONMIN TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERF.) - TARGET 100 (50) P - RBC RAISES VECTURA TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 119 PENCE - UBS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 410 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BT GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 330 (310) PENCE - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'NEUTRAL'



