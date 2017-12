Gabor soll zusätzlich die operative Verantwortung des Unternehmensbereichs Performance Materials in China übernehmen und zudem einen permanenten Sitz in dessen globalen Führungsteam erhalten. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung des chinesischen Marktes für das Performance-Materials-Geschäft. Der Unternehmensbereich soll unter der Führung von Kai Beckmann in den Sektionen Forschung, Geschäftsentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...