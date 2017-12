Hamburg (ots) - Seit der Scheidung von Schauspieler Sky du Mont, 70, Anfang des Jahres sieht Mirja du Mont, 41, ihre Mutterrolle für Tara, 16, und Fayn, 11, in einem neuen Licht. "Ich habe jetzt eine intensivere Zeit mit ihnen", sagt sie im Interview mit GALA (Ausgabe 51/17, ab heute im Handel). "Ich versuche, bewusster zuzuhören, schöne Dinge mit ihnen zu machen. Ich frage öfter, wie sie sich fühlen und wie es ihnen geht." Hintergrund sei, dass man im "ganz normalen Familienalltag" alles für selbstverständlich nehme. "Jetzt, wo ich meine Kinder nicht mehr jeden Tag sehe, wird mir das andauernd bewusst. Außerdem habe ich oft ein schlechtes Gewissen." Mirja du Mont: "Ich habe ständig das Gefühl, etwas zu verpassen, auch wenn meine Kinder nur eine Woche bei Sky waren."



