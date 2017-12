YTWO Formative unterzeichnet eine Absichtserklärung mit der Country Garden Holding, einem der weltweit größten Projektentwickler der Bauindustrie

14-Dezember-2017

YTWO Formative unterzeichnet eine Absichtserklärung mit der Country Garden Holding, einem der weltweit größten Projektentwickler der Bauindustrie

Shunde, China, 14. Dezember 2017. YTWO Formative, der weltweit erste Anbieter einer Cloud-basierten, kombinierten 5D BIM und Supply Chain Management (SCM) Unternehmenslösung für Immobilienentwickler und Wohnungsbauunternehmen, unterzeichnete heute eine Absichtserklärung mit dem weltweit führenden Immobilienentwickler, der chinesischen Country Garden Gruppe, mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 80 Mrd. USD, an deren Hauptsitz in Shunde. Damit wird eine strategische Technologiepartnerschaft zwischen der Country Garden Gruppe und YTWO Formative abgeschlossen.

Diese Technologiepartnerschaft ist der erste Schritt einer langfristigen Kooperation zwischen Country Garden und YTWO Formative auf dem Weg in die Digitalisierung und Industrialisierung des chinesischen Marktführers. Durch die Partnerschaft mit YTWO formative, wird Country Garden eine Technologie nutzen, die eine durchgängige, Cloud-basierte 5D BIM Enterprise-Plattform mit integriertem, intelligenten SCM verbindet. Die unternehmensweiten Projekte werden so vom Design bis zur Ausführung mit einem einzigen System gesteuert. Durch die Digitalisierung und Industrialisierung des ganzen Bauprozesses zielt der Partner darauf ab, bis zu 30% Vorteile und Einsparungen zu erzielen

Mit einer gemeinsamen Vision bezüglich der Vorteile der Digitalisierung, freuen sich Country Garden und YTWO Formative, auf die weitere Kooperation in China sowie International. Zu Beginn der Kooperation zwischen Country Garden und YTWO Formative werden verschiedene Pilotprojekte gestartet. Zusätzlich wird YTWO Formative Country Garden's Technologiepartner für die AI dominierten städtebaulichen Projekte. Das Kooperationsmodell wird fortwährend auf weitere Projekte von Country Garden weltweit ausgeweitet.

Jeff Lin, Vize-Präsident und Chief Strategy Officer der Country Garden Gruppe, kommentiert: "Wir feuern uns sehr, eine strategische Partnerschaft mit YTWO einzugehen. Wir werden an dem Aufbau der Urbanität für das 21. Jahrhundert arbeiten, die ein integriertes Wohnen, Arbeiten sowie Freizeitaktivitäten ermöglicht. Wir haben die gemeinsame Vision, dass die digitale Transformation in Verbindung mit der führenden Technologie von YTWO riesiges Potenzial bietet. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit YTWO Formative."

Thomas Wolf, Vorsitzender von YTWO Formative, erklärt: "Durch Unterzeichnung der Absichtserklärung mit einem Unternehmen der Größe von Country Garden, ändern sich die Spielregeln in der gesamten Immobilienbranche. Dies ist ein wichtiger Schritt zur langfristigen Zusammenarbeit mit Country Garden. Der gemeinsamen Vision der Umwandlung der Baubranche durch Digitalisierung und Industrialisierung kommen wir damit einen großen Schritt näher. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang, immer mehr Branchenführer, darunter Entwickler, Baustofflieferanten, Universitäten und Visionäre - aus China und der ganzen Welt- zu begeistern und sie als Wegbereiter zur digitalen Transformation der Bauindustrie zu gewinnen."

Über Country Garden Gruppe

Als große, seit 2007 an der Börse in Hong Kong notierte Unternehmensgruppe, wurde Country Garden als "Größtes öffentliches Unternehmen der Top 500 Weltunternehmen" vom Wirtschaftsmagazin Forbes ausgezeichnet. Country Garden ist nicht nur ein Entwickler und Betreiber von großen Wohnanlagen, sondern ist zudem auch im Bereich der Smart City Projekte aktiv. Im Jahr 2016 umfasste der Umsatz des Unternehmens mit Wohneigentum mehr als 43 Milliarden US Dollar. Die bebaute Grundfläche erreichte fast 37,47 Mio. Quadratmeter. Das Unternehmen zählte damit zu den drei größten Immobilienunternehmen auf der Welt. Country Garden hat weltweit mehr als 1000 Wohn-, Gewerbe- und städtebauliche Projekte entwickelt und bietet seine Dienstleistungen mehr als 3 Millionen Eigentümern an.

Über YTWO Formative

YTWO Formative wurde 2016 gegründet und ist ein Joint Venture von RIB, dem weltweit führenden Anbieter von cloudbasierten 5D-BIM-Enterprise-Lösungen, und Flex, dem globalen Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen. YTWO Formative kombiniert Digitalisierung und Industrialisierung und bietet eine vollständig integrierte, durchgehende und cloudbasierte 5D-BIM-Enterprise-Plattform zur Unterstützung der weltweiten Bau- und Wohnungswirtschaft. Der digitalisierte und industrialisierte Arbeitsprozess kann Einsparungen und Vorteile von bis zu 30% erzielen.

