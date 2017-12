NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hält die operative Entwicklung von Fraport für aussichtsreich und sieht für die Aktien noch Luft nach oben. Analystin Elodie Rall stufte deshalb die Papiere des Flughafenbetreibers von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte ihr Kursziel von 85 auf 95 Euro.

Fraport könnte mit Blick auf die Entwicklung der Verkehrszahlen im kommenden Jahr eher positiv überraschen als die wichtigsten Wettbewerber Aena und ADP, glaubt die Analystin. Im Kerngeschäft am Frankfurter Flughafen habe das Verkehrswachstum in den ersten elf Monaten 2017 - auch dank der neuen Präsenz von Europas größter Airline Ryanair - bei überdurchschnittlichen 6 Prozent gelegen. Der Anstieg abgefertigter Fluggäste sollte sich 2018 mit erwarteten 4,5 Prozent nur etwas abschwächen.

Im Auslandsgeschäft seien in diesem Jahr vor allem die 14 Regionalflughäfen in Griechenland sowie der Airport im türkischen Antalya, an denen Fraport beteiligt ist, mit über 10 beziehungsweise knapp 40 Prozent beeindruckend stark gewachsen.

Die Fraport-Papiere sieht die Expertin im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Nachdem sich die Anteilsscheine in den vergangenen Monaten nur schleppend entwickelt hätten, ergebe sich nun ein Aufwärtspotenzial von rund 9 Prozent, so Rall.

Gemäß der Einstufung "Overweight" geht JPMorgan davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird./edh/bek/mis

