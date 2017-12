Die DZ Bank hat Eon aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der faire Wert wurde auf 10,50 Euro belassen. Die Aktie des Innogy-Wettbewerbers Eon sei von dessen Gewinnnwarnung stark in Mitleidenschaft gezogen worden, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der deutliche Kursrückgang sei aber nicht gerechtfertigt. Eisenmann sieht Aufwärtspotenzial aufgrund der deutlich verbesserten Bilanzrelationen, die mehr Spielraum für Zukunftsinvestitionen und eine attraktive Dividendenpolitik ermöglichten. Positive Impulse könnten zudem von einer neuen Wachstumsstrategie ausgehen./ck/mis Datum der Analyse: 14.12.2017

