Vorstandschef Johannes Teyssen über Bitcoin, das Stromnetz als Internet der Energiewende und Kunden, die weg laufen.

WirtschaftsWoche: Herr Teyssen, das Zeitalter der digitalen Währungen hat begonnen. Haben Sie Bitcoin gekauft? Herr Johannes Teyssen: Nein. Da könnte ich ja gleich ins Kasino gehen. Dinge, die sich so schnell auf und ab bewegen, sind nach meiner Einschätzung nicht gesund. E.On hat keinen Bedarf an Bitcoin, und ich persönlich bin kein Spieler.

Hinter Bitcoin steht die Blockchain-Technologie, mit deren Hilfe sich eine Vielzahl von Transaktionen einfach abwickeln lässt. Ist das für E.On ein Thema? Sicher. Wir haben über die Blockchain eine Handelsplattform mit europäischen Unternehmen für den Energiehandel gegründet. Auch Projekte mit Privatkunden gibt es. Aber die sind noch im Pilotstadium.

Wie viel Potenzial steckt in der Blockchain für die Energiebranche? Sie kann für die Abbildung und Vereinfachung von bestimmten Transaktionen wichtig werden, etwa beim Austausch von Solarstrom zwischen Nachbarn, der beispielsweise in New York getestet wurde, oder bei der Energiebeschaffung. Da gibt es derzeit Tausende Verträge, die mit sehr komplexen IT-Buchungsstrukturen verarbeitet werden. Das wird mit der Blockchain vereinfacht.

Vorher müssen Sie sich noch mit der Vergangenheit beschäftigen, etwa mit dem Verkauf ihrer Uniper-Anteile. Sie haben sich mit Fortum auf 22 Euro je Aktie geeinigt. Die Uniper-Aktie kostet jetzt 25 Euro. Geben Sie die Anteile an Ihrer Kohle- und Gasstromtochter zu billig ab zum Schaden Ihrer Aktionäre? Als wir uns mit Fortum geeignet haben, stand die Uniper-Aktie bei einem Allzeithoch, aber unter 22 Euro. Sollten wir das Angebot von Fortum annehmen, halte ich die 22 Euro für einen sehr guten Preis. Das wären mehr als 100 Prozent Plus im Vergleich zum Eröffnungskurs. Ich denke, dass der aktuelle Aktienkurs eine Spekulationsprämie enthält. Aber über die Annahme des Angebots werden wir im Januar entscheiden.

Gab es keine Alternative zu Fortum? Eine Alternative wäre der Verkauf über den Markt - möglicherweise über Jahre. Aber wer weiß denn heute, was in den nächsten Jahren passiert, wann die nächste Rezession kommt oder wie die Kohlepolitik in Europa aussehen wird? Wenn ich hätte spekulieren wollen, hätte ich auf Großhandelspreise für Strom setzen und Terminkontrakte kaufen können. Aber unsere Aktionäre haben uns beauftragt, uns vollständig von Uniper zu trennen. Und wir haben nun die Option, mehr als das Doppelte von dem zu bekommen, was die Uniper-Aktie bei der Abspaltung von E.On kostete. Es geht uns dabei auch um Sicherheit für unsere Aktionäre.

Der Verkauf der Uniper-Anteile wird rund vier Milliarden Euro bringen, hinzu kommen vier Milliarden aus Ihrer Kapitalerhöhung und der Rückerstattung der Atomsteuern. Ist jetzt Schluss mit Sparen bei E.On? Nein. Wir müssen immer auf Effizienz und damit auf die Kosten achten. Was wir beenden können, ist unsere strikte Zurückhaltung bei den Investitionen. Jetzt können wir auf einen sparsamen Wachstumskurs gehen und wieder in die Zukunft investieren.

Und was machen Sie mit den Milliarden?Die Kernbrennstoffsteuer hat in den Jahren 2011 bis 2016 unsere Ergebnisse belastet. Sie hat die Verschuldung von E.On erhöht. Jetzt haben wir die Verschuldung zurückgeführt.

Wie viel bleibt noch, um in die Zukunft der neuen, grünen E.On zu investieren? Wir sehen durchaus Spielraum für Investitionen in nennenswerter Größenordnung. Genaueres werden wir mit der Bilanz 2017 im März vorstellen.

Zukäufe wären der einfachste Weg, um schnell wachsen zu können. Das muss nicht zwingend so sein. In allen drei Kerngeschäftsfeldern sehen wir profitable Investitionsprojekte. Dazu werden wir im Frühjahr unsere neue Strategie und unseren neuen Finanzplan vorstellen.

Unbedingt stärken müssten Sie Ihr Geschäft mit Ökostrom. Das ist in den vergangenen neun Monaten zurückgegangen. Aber nur, weil wir im Vorjahr Windpark-Anteile verkauft haben und in diesem Jahr nicht. Wir haben also in den vergangenen neun Monaten keinen Einmalgewinn aus einem Verkauf ausgewiesen. Der operative Ertrag aber ist gestiegen. Wir haben Ende 2015 zwei Offshore-Windparks in Betrieb genommen, und zwei weitere sind im Bau. Zudem konnten wir einige Monate vor der Frist die erste Windturbine eines neuen Offshore-Parks in Großbritannien in Betrieb nehmen. Unser heutiges Geschäft mit erneuerbaren Energien läuft sehr gut.

Wirklich? E.On hat weder bei den deutschen Auktionen für neue Windparks auf See noch an Land Projekte gewonnen. Wie wollen Sie in Ihrem wichtigsten Geschäft mit erneuerbaren Energien künftig auf dem Heimatmarkt wachsen? Das Geschäft mit erneuerbaren Energien wird anspruchsvoller, es gibt mehr Wettbewerb, das ist richtig. Wir haben deswegen entschieden, uns an einigen Auktionen erst gar nicht zu beteiligen. Bei den Auktionen für Windanlagen an Land haben Bürgergesellschaften die meisten Zuschläge bekommen, hinter denen allerdings keine Bürger standen. Das können wir nicht ändern. Aber wir haben schließlich ...

