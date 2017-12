Ob Bau, Industrie oder Handel - viele Branchen florieren in Deutschland. Deshalb geht das Ifo-Institut davon aus, dass der Schwung auch in den nächsten Jahren anhält und erhöht die Prognose kräftig.

Das Ifo-Institut sagt der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr das stärkste Wachstum seit 2011 voraus. Die Münchner Forscher hoben am Donnerstag die Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,0 auf 2,6 Prozent an. Für das zu Ende gehende Jahr erwarten sie nun 2,3 (bisher 1,8) Prozent. "Die deutsche Wirtschaft brummt", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Der Schwung vom Jahre 2017 verlängert sich bis weit ins Jahr 2018 hinein." 2019 soll es dann noch zu einem Plus von 2,1 Prozent reichen - es wäre das zehnte Wachstumsjahr in Folge.

Durch den Boom entstehen ...

