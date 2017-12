Nürnberg (ots) -



Gute Nachricht für alle NORMA-Kunden: Der bundesweit aktive Discounter kündigt verlängerte Öffnungszeiten an den letzten beiden Einkaufstagen vor dem Weihnachtsfest an. ALLE NORMA-Filialen stehen den Kunden am 22. und 23. Dezember eine Stunde länger zur Verfügung, je nach Standort und Vertriebsregion werden die Filialen am Freitag bzw. Samstag bereits um 6 Uhr in der Frühe öffnen oder am Freitag- bzw. Samstagabend mindestens bis 21 Uhr geöffnet sein. Über die bevorstehenden verlängerten Öffnungszeiten am 22. und 23. Dezember können sich die Kunden in ihren einzelnen NORMA-Filialen ab sofort vor Ort informieren - das freundliche Personal gibt Auskunft und wird auch beim Last-Minute-Shopping gerne behilflich sein. Die NORMA-Zentrale teilt mit: "Mit den verlängerten Öffnungszeiten an den letzten beiden Einkaufstagen vor Weihnachten möchten wir einen kundennahen Service bieten, der den Lebensmittel-Einkauf erleichtern wird. Am Heiligabend bleiben die Filialen ungeachtet der vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten geschlossen und wir freuen uns mit unseren Mitarbeitern und deren Familien auf ein schönes und ruhiges Weihnachtsfest."



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



