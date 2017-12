Hannover - Die Chinesische Zentralbank ist heute früh gewissermaßen der Federal Reserve gefolgt und kündigte ebenfalls eine Zinsanhebung an, so die Analysten der Nord LB.Die geldpolitischen Entscheidungsträger hätten jedoch nicht die bisher stärker im Fokus der Marktteilnehmer stehenden Leitzinssätze mit einjähriger Laufzeit für Bankeinlagen bzw. Refinanzierungen oder die Mindestreserveanforderungen angepasst. Vielmehr sei es bei den immer stärker an Aufmerksamkeit gewinnenden kurzfristigen Offenmarkt-Steuerungsinstrumenten der Notenbanker im Reich der Mitte zu einer durchaus überraschenden Ankündigung gekommen. So seien die Sätze bei den PBOC Reserve Repos mit 7 und 28 Tagen Laufzeit sowie der so genannten Medium Term Lending Faciltiy (Laufzeit 1 Jahr) um jeweils 5 Basispunkte angehoben worden.

