WIEN/BERLIN/SCHWECHAT (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA) versucht nach der Pleite des Ferienfliegers Niki dessen Mitarbeiter zu sich zu locken. An Piloten, Flugbegleiter und Techniker von Niki erging am Donnerstag der Aufruf, sich bei der AUA zu bewerben. AUA-Chef Kay Kratky sagte ihnen ein beschleunigtes Bewerbungsverfahren zu. Niki-Leute könnten sich sofort melden. Niki hatte am Mittwoch Insolvenz angemeldet und umgehend den Betrieb eingestellt.

Von der Niki-Pleite sind rund 1000 Mitarbeiter betroffen. Austrian Airlines sucht derzeit mehrere hundert Mitarbeiter - vor allem bis zu 200 fertig ausgebildete Piloten und rund 300 Flugbegleiter. Auch 50 bis 100 Techniker werden gesucht, in der Verwaltung sind rund 20 Stellen frei./rf/sp/APA/stw/mis

