ohne Mikrochips funktioniert heute kaum mehr ein Gerät. Selbst Kühlschränke und Kaffeemaschinen sind heutzutage vernetzt. Ein Unternehmen aus Deutschland stellt Chips her, die vor allem in Mobiltelefonen verbaut werden. Die Aktie legte in den vergangenen Jahren eine satte Entwicklung aufs Parkett und vervielfachte sich langfristig.

Von welchem Wert wir berichten? Die Rede ist von Dialog Semiconductor! Eine Aktie, die zwar keine Dividende, aber dafür Kurspotenzial verspricht. ... (Jens Gravenkötter)

