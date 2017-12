Lieber Leser,

der Preis für die europäische Rohölsorte Brent fand zu Beginn der Woche Unterstützung, nachdem die größte, britische Pipeline aufgrund von Störungen und Instandsetzung für ca. zwei Wochen außer Betrieb bleiben soll. Auch ein möglicher Arbeitsstreik in Nigeria könnte Erwartungen an ein geringeres Angebot schüren. Gleichzeitig verzeichneten US-Bestände per vergangene Woche einen starken Abbau. Das alles half allerdings nicht, denn der Preis gibt seit etwa Dienstag erneut nach. ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...