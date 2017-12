Dresden (ots) - Die IKK classic verfügt über Betriebsmittel und Rücklagen in Höhe von 258,97 Euro je Versicherten (337,74 Euro je Mitglied) oder 857 Millionen Euro. Sie wird zum 1. Mai 2018 ihren Zusatzbeitragssatz um 0,2 Prozentpunkte auf dann 1,2 Prozent absenken.



Mit dieser Mitteilung begegnet die Kasse einer Falschberichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



"Kein Ruhmesblatt für das Qualitätsmedium F.A.Z.", meint dazu IKK-Sprecher Michael Förstermann.



Die IKK classic ist mit rund 3,3 Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und die Nummer 6 der Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000 Beschäftigte an 200 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen beträgt mehr als 10 Milliarden Euro.



