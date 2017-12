Frankfurt (ots/PRNewswire) -



Ein Vertrag für 40 Länder - digitales Reisen der nächsten Generation



Truphone (https://goo.gl/GMwtrr), ein globaler Mobilfunkanbieter aus London, bietet ab heute auch in Deutschland einen Datentarif mit der Apple SIM an. Mit dem Truphone-Tarif können iPad Nutzer ohne jede Roaminggebühr in 40 Ländern in und außerhalb der EU international online gehen und telefonieren. Das manuelle Wechseln der SIM-Karte entfällt, die Wahl des Betreibers erfolgt direkt über das iPad und muss bei Reisen im Zielland nicht geändert werden. So sind Nutzer endlich durchgängig erreichbar. Mit diesem umfassenden Ansatz, der Technologie und Lebenswelt verbindet, ist Truphone der erste wirklich global agierende Mobilfunkanbieter.



Einstiegsangebot und Vorteile



Zum Start in Deutschland bietet Truphone Neukunden 100 MB Daten kostenlos an. Dieses Einstiegsangebot gestattet direkten Zugang zu 4G-Daten ohne eine Kaufverpflichtung.



Die Tarifwahl bei Truphone erfolgt direkt auf dem iPad mit der Apple SIM in nur wenigen Klicks innerhalb der Einstellungen. Verschiedene Volumenmodelle können flexibel gewählt werden, ohne die Couch zu verlassen. Die Datenpakete von Truphone sind günstiger als bei anderen Anbietern und auch außerhalb der EU fallen keinerlei Roaminggebühren an. Ebenfalls brauchen bei Auslandsreisen die SIM-Karte nicht gewechselt oder zusätzliche Datenpakete erworben werden.



Sobald das Datenvolumen aufgebraucht oder abgelaufen ist, erfolgt die automatische Aufladung im Rahmen eines vordefinierten Budgets. Zusätzliche sorgt eine Pufferfunktion für durchgängige Erreichbarkeit - Nutzer können Datenpakete jederzeit nachkaufen und später bei Bedarf aktivieren.



Der neue Truphone Datentarif für iPad Nutzer ist bereits in vielen EU-Ländern sowie in Australien und Indien verfügbar. Weitere Länder sollen 2018 folgen.



iPads mit Apple SIM



Die Apple SIM-Karte ist bei folgenden Modellen bereits im Gerät installiert: iPad Pro 10.5 Zoll, iPad Pro 12.9 Zoll (zweite Generation) und iPad Pro 9.7 Zoll Wi-Fi + Cellular Modelle. Außerdem ist die Apple SIM kompatibel mit den iPads der fünften Generation, dem iPad Pro 12.9 Zoll (erste Generation), dem iPad mini 4 sowie dem iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular Modelle.



Ralph Steffens, CEO, Truphone kommentiert: "Der Datentarif von Truphone für iPad Nutzer mit einer Apple SIM sorgt für gute Verbindungen unterwegs. Mit dieser Ergänzung ist das iPad wirklich das vielseitigste Mobilgerät, das jemals entwickelt wurde. Mit der Apple SIM entsteht für unsere Kunden nahtlose Verbindung weltweit. Mit unserem globalen Netzwerk, unserer Erfahrung und unserem Fachwissen treiben wir als einziger echter globaler Anbieter eine bedeutende Veränderung voran. Mit diesem Datentarif auf dem iPad und der Apple SIM stellt Truphone ein weiteres Produkt vor, das durchgehend global einsatzfähig ist."



Preise und Verfügbarkeit



Datentarife







500 MB 1 GB 3 GB 6 EUR 10 EUR 25 EUR



- Datenpakete haben eine Gültigkeit von 30 Tagen. - Aufladung erfolgt direkt auf dem iPad. - Einführungsangebot über kostenlose 100 MB ist nur für Neukunden verfügbar.



Verfügbare Länder



Mit Truphone kann ohne Mehrkosten in folgenden Ländern gesurft und telefoniert werden:



Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Französisch-Guayana, Griechenland, Großbritannien, Guadeloupe, Guernsey, Hongkong, Island, Irland, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Martinique, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, USA, Vatikan und Zypern.



Über Truphone



Die bahnbrechende Technologie von Truphone verändert die Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, und schafft vollkommen neue Möglichkeiten für Unternehmen und Verbraucher.



Truphone hat seinen Hauptsitz in London und ihre globale Netzwerk- und patentierte SIM-Technologie unterstützen mobile Konnektivität. Truphone entwickelt wegweisende Produkte und Dienste: die eSIM für alle neuen Apple iPads, die bis Ende des Jahres 2017 in 31 Ländern verfügbar sein wird, IoT-Lösungen, die in vernetzten Fahrzeugen bereits verwendet werden, und globale Aufzeichnungslösungen für Handyanrufe, mit der für Finanzunternehmen Compliance beim Handel ermöglicht wird.



Über 3.500 Unternehmen, darunter Netflix und Tesla, verlassen sich auf Truphone als den Mobilfunkanbieter für ihr Geschäft. Neun der weltgrößten Investmentbanken vertrauen Truphone ihre weltweiten mobilen Sprach- und SMS-Aufzeichnungen an und sorgen damit für die Einhaltung der anspruchsvollen Bedingungen der MiFID II Regulierung.



Besuchen Sie truphone.com (https://goo.gl/GMwtrr) um mehr zu erfahren.



