Hat man vor 20 Jahren noch in Katalogen des Reisebüros seines

Vertrauens geblättert, Seiten markiert und gemeinsam mit dem

Reisebüromitarbeiter den Urlaub gebucht, so läuft die Reiseplanung

heute meist komplett digital ab. Flüge werden nicht nur online

gebucht, auch der Check-in erfolgt über das Tablet oder Smartphone,

die Umgebung wird via Augmented- und Virtual Reality abgecheckt und

ein Tisch für den Anreisetag im Lieblingsrestaurant direkt am Strand

via OpenTable (www.opentable.com) gebucht. Das klingt alles schon

ziemlich fortschrittlich, doch welche Technologien machen den

Aufenthalt im Hotel zum individuellen Erlebnis? Das Start-up

Hotelchamp (www.hotelchamp.com) gibt einen Einblick in den

Hotelaufenthalt, wie er im Jahr 2018 Standard sein könnte.



Intelligente Software findet das passende Hotelzimmer



Schon während der Zimmerbuchung über die Hotelwebseite erkennt

selbstlernende Software, wie die von Hotelchamp aus Amsterdam,

mithilfe von Nutzerdaten und Suchbegriffen woher die Gäste stammen

und welche individuellen Bedürfnisse und Extrawünsche sie haben. Je

nachdem, ob Gäste alleine oder mit Freunden und Familie verreisen,

für welche Reisezeit, Hotel-und Zimmerkategorie sie sich

interessieren, werden ihnen jeweils passende Zimmer und

Zusatzleistungen, wie beispielsweise eine Betreuung im

Hotelkindergarten oder im Winter den Zwergen-Skikurs, angezeigt.



Einchecken, Tür öffnen, auschecken per App



Um Reisenden ihren Hotelaufenthalt so unkompliziert wie möglich zu

gestalten und ihnen wertvolle Zeit bei der An- und Abreise zu

ersparen, haben deutsche Start-ups, wie hotelbird (www.hotelbird.de)

aus München und conichi (www.conichi.com) aus Berlin, spezielle

Smartphone-Apps entwickelt. Neben Funktionen, wie dem

ortsunabhängigen Ein- und Auschecken, dient die App als digitaler

Zimmerschlüssel, der die Tür über Bluetooth öffnet sowie als sichere

Bezahlmethode nach dem Aufenthalt. Außerdem übermittelt die App vor

der Ankunft relevante Gästedaten an das Hotel, wie Vorlieben und

Extrawünsche und sorgt so dafür, dass das Zimmer den jeweiligen

Wünschen entsprechend vorbereitet ist.



Der digitale Concierge auf dem smarten Zimmer



Tablets und Smartphones sind für viele Reisende nicht mehr

wegzudenkende Begleiter, die zur Information und Orientierung dienen.

Dieses Prinzip machen sich immer mehr Unternehmen, wie SuitePad

(www.suitepad.de) zu Nutze und bieten Hotels eine digitale

Alternative zum Telefon und der gedruckten Hotelmappe in Form eines

Tablets an. Dieses enthält eine spezielle Software, die dem Gast

nicht nur Informationen zu allen Phasen seines Aufenthalt, wie

Ausflugtipps in der Region, Ideen für die Abendplanung und Angebote

für den Spa- oder Restaurantbesuch anzeigt, sondern ihn per

Knopfdruck buchen lässt. Zusätzlich dient das Tablet als

Multimedia-Kanal, mit dem Filme, Serien und Musik gestreamt, aktuelle

Magazine gelesen und im Internet gesurft werden kann. Ein weiterer

Schritt in Richtung Zukunft sind smarte und vernetzte Hotelzimmer,

ausgestattet mit intelligenten Lautsprechern wie Amazon Alexa oder

Google Home. Künstliche Intelligenz macht den Griff zum Telefon oder

Lichtschalter überflüssig und merkt sich die Vorlieben der Gäste.



Das Abendessen bringt der Roboter-Butler



Technisch noch einen Schritt weiter geht "A.L.O.". Der

Serviceroboter arbeitet nicht auf einem intergalaktischen Raumschiff,

sondern in einem Hotel. Auf Knopfdruck liefert er Gästen in seiner

Ladeklappe das Abendessen, Handtücher, Zahnpasta, Getränke oder die

Tageszeitung aufs Zimmer, solange bis der Akku leer ist. Dabei sind

das nicht die einzigen Aufgaben, die Roboter schon heute in Hotels

erledigen. Modelle der Unternehmen savioke (www.savioke.com) oder

Sanbot (http://en.sanbot.com) arbeiten am Empfang, als Kellner und

Barkeeper. Eine Umfrage des Reise-Expertenportals Travelzoo

(http://bit.ly/2yrhASB) bestätigt den Trend. Zwei Drittel der

Befragten sind damit einverstanden, wenn Roboter in der Reisebranche

zum Einsatz kämen und auch die Hotellerie (http://bit.ly/2AGzlDy)

kann sich den Einsatz in bestimmten Bereichen, wie Housekeeping oder

Gartenpflege vorstellen.



Über Hotelchamp



Hotelchamp wurde 2015 von Kasper Middelkoop und Kristian Valk

gegründet. Das schnell wachsende Start-up aus Amsterdam hat bewährte

Methoden entwickelt, direkte Hotelbuchungen zu erhöhen und die

Kundenbindung zwischen Hotel und Gast zu stärken. Das Ziel von

Hotelchamp ist es, Hotels nachhaltig im Direktvertrieb zu

unterstützen und zugleich Gästen einen besseren Service zu einem

günstigeren Preis anzubieten. Hotelchamp beschäftigt derzeit ein Team

von mehr als 50 Mitarbeitern an ihrem Hauptsitz in Amsterdam. Zu den

Kunden zählen international und national renommierte Hotels und

Hotelketten. Mehr Informationen finden Sie unter

www.hotelchamp.com/de/





