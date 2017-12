Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) sieht die deutsche Wirtschaft "in voller Fahrt" und hat seine Konjunkturprognosen für das laufende und das kommende Jahr deutlich angehoben. Die Kieler Ökonomen rechnen nun für 2017 mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 2,3 Prozent und für 2018 um 2,5 Prozent - und damit jeweils mit 0,3 Prozentpunkten mehr Wachstum als bisher erwartet. Im Jahr 2019 soll der Zuwachs beim BIP dann nach ihrer Prognose 2,2 Prozent betragen.

"Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf", stellten die Volkswirte aus Kiel fest. Im laufenden Jahr habe sich die konjunkturelle Dynamik noch einmal beschleunigt, und die Frühindikatoren sprächen dafür, dass "die rasche Gangart auch im kommenden Jahr beibehalten" werde. "Bei bereits deutlich über normal ausgelasteten Kapazitäten nähert sich die deutsche Wirtschaft damit in großen Schritten der Hochkonjunktur", stellten die Ökonomen fest.

Anspannungen zeigten sich zunehmend am Arbeitsmarkt. In der Folge dürften sich die Einkommenszuwächse der privaten Haushalte nach der Analyse des IfW mehr und mehr aus Lohnerhöhungen speisen, während sich der Beschäftigungsaufbau allmählich etwas verlangsamen dürfte. Erwartet wird ein Rückgang der Arbeitslosenquote auf 5,7 Prozent in diesem und 5,3 Prozent im kommenden Jahr bis auf 5,1 Prozent im Jahr 2019. Die Inflation bleibe in der Tendenz aufwärts gerichtet und dürfte im Jahr 2019 bei 2 Prozent liegen.

"Der Aufschwung steht auf einem breiten Fundament", hoben die Kieler Ökonomen hervor. Die privaten Konsumausgaben würden aufgrund der hohen Einkommenszuwächse wohl weiter lebhaft expandieren. Im laufenden Jahr werde er eine ähnlich hohe Zuwachsrate wie im Vorjahr von reichlich 2 Prozent aufweisen. In den Jahren 2018 und 2019 dürften die Zuwachsraten mit 1,7 Prozent etwas geringer ausfallen, "aber dennoch im längerfristigen Vergleich recht hoch bleiben", so das IfW.

Investitionen stützen des Aufschwung

Der Bau-Boom werde sich fortsetzen, auch wenn Kapazitätsengpässe zu zunehmend steigenden Baupreisen führen dürften. Die Exporte würden durch den kräftigen Aufschwung der Weltwirtschaft weiter stimuliert und dürften im laufenden Jahr um 4,3 Prozent zulegen und in den beiden Folgejahren um 5 Prozent und 4,7 Prozent. Für die Importe rechnet das IfW mit Zuwachsraten von 4,8 Prozent im laufenden Jahr, 5,7 Prozent im Jahr 2018 und 5,5 Prozent im Jahr 2019.

Auch mehrten sich die Zeichen, dass die Unternehmen ihren Investitionsattentismus überwänden und die Unternehmensinvestitionen zu einem weiteren Standbein des Aufschwungs würden. Die konjunkturbedingt sprudelnden Steuereinnahmen führten zu hohen Budgetüberschüssen von rund 1,5 Prozent vom BIP. Da die kräftigen Einnahmesteigerungen jedoch nur ein temporäres Phänomen seien und aus dem demografischen Wandel erhebliche haushaltspolitische Belastungen drohten, seien "die Spielräume für zusätzliche Ausgaben eng begrenzt".

Die Europäische Zentralbank (EZB) werde sich beim Ausstieg aus den außergewöhnlichen geldpolitischen Maßnahmen "viel Zeit lassen", erwarteten die Kieler Forscher zudem. Mit einer ersten Zinserhöhung rechneten sie erst für den "späteren Verlauf des Jahres 2019".

