Hannover - Erwartungsgemäß haben sich die Republikaner im Senat und im Repräsentantenhaus gestern auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf für eine umfassende Steuerreform geeinigt, so die Analysten der NORD LB. Die in der jüngeren Vergangenheit von beiden Kammern des Kongresses vorgelegten Pläne seien damit nach offenbar schwierigen Verhandlungen in Einklang miteinander gebracht worden.

