Köln (ots) - Paketdienste sind vor den Feiertagen in diesem Jahr besonders überfordert, es droht ein Paket Kollaps in Deutschland: Viele Geschenke können nicht rechtzeitig bis Weihnachten ausgeliefert werden. E-Commerce Experte zeigt Maßnahmen, wie Sie dem Kollaps entgegenwirken können.



Kleine Kinder glauben noch an Märchen und behaupten voller Überzeugung: "Die Geschenke bringt der Weihnachtsmann". Doch bereits Grundschüler wissen: die Geschenke bringt der Postbote (natürlich um den Weihnachtsmann zu unterstützen). Aber was ist, wenn der Weihnachtsbaum dieses Jahr ohne die dekorativen Überraschungen auskommen muss?! Erfahren Sie, wie das Weihnachtsfest 2017 noch zu retten ist.



Streiks, katastrophaler Personalmangel, immer größere Zustellvolumen und jetzt auch noch Paketbomben bei DHL: E-Commerce-Berater Felix Bauer aus Köln beobachtet schon seit langem, wie sich die Lage bei den Zustelldiensten der E-Commerce Branche weiter zuspitzt. Er zeigt sich wenig überrascht über den nun drohenden Paket-Kollaps: "Das war abzusehen, vor allem das seit Jahren ansteigende Paketvolumen über die bekannten Marktplätze erhöhen die Versandvolumina signifikant..."



Laut "Welt" muss damit gerechnet werden, dass in diesem Jahr erstmals nicht mehr alle bestellten Pakete rechtzeitig geliefert werden können. Weihnachten ohne Geschenke? Unvorstellbar. Wie Sie Weihnachten dennoch retten können, verrät Bauer in einem Ratgeberartikel auf seiner Website unter http://ots.de/PaketKollaps10Tipps



