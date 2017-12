Bad Segeberg (ots) - Filiago bietet einen auf drei Monate befristeten Einsteigertarif mit 30 Mbit/s im Download inkl. Hardware für 19,99 Euro monatlich an.



"Wie könnten wir die Menschen von den Vorteilen eines Internetzuganges via Satellit besser überzeugen, als durch einen ausgiebigen Test in ihren eigenen vier Wänden", erklärt Utz Wilke die Aktion. Wilke ist Geschäftsführer der Filiago GmbH & Co. KG. Das Unternehmen bietet noch bis zum Jahresende einen auf drei Monate befristeten Testtarif via Satellit mit Übertragungsraten von bis zu 30 Mbit/s im Download für 19,99 Euro monatlich an.



"Wir möchten Internetnutzer ansprechen, die mit ihrer derzeitigen Anbindung unzufrieden sind", erklärt Wilke weiter. "Unsere Kundenbefragungen zeigen uns regelmäßig, dass unsere Kunden von unseren Diensten begeistert sind. Wir erreichen eine Zufriedenheitsquote von fast 90 Prozent. Vier von fünf Kunden würden uns weiterempfehlen. Wer einmal in den Genuss von schnellem und stabilem Internet via Satellit gekommen ist, ist von unserem Angebot überzeugt."



Filiago bietet Satelliteninternet mit Übertragungsraten von bis zu 30 Mbit/s im Download. Der Upload erfolgt ebenfalls über die sendefähige Satellitenantenne. Ein separater Rückkanal ist somit nicht mehr erforderlich.



Der "Internet auf Probe"-Testtarif hat eine Laufzeit von drei Monaten. Die Miete für die benötigte Hardware (Satellitenantenne, iLNB, Satellitenmodem und Kabel) ist in den monatlichen Kosten in Höhe von 19,95 Euro bereits enthalten. Es kommen lediglich einmalig die Versandkosten (34,50 Euro) hinzu.



Über Filiago



Die Filiago GmbH & Co. KG ist einer der führenden Internetanbieter via Satellit in Deutschland.



2016 erhielt Filiago den begehrten eco-Award in der Kategorie "Next Generation Infrastructure B2C" durch den Verband der deutschen Internetwirtschaft.



