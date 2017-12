Der europäische Automarkt boomt weiter. Die Zahl der Neuzulassungen stieg im November abermals. Während die Hersteller in Spanien und Frankreich glänzen konnten, schneidet Großbritannien wiederholt schlecht ab.

Der europäische Automarkt ist im November weiter gewachsen. Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,9 Prozent auf rund 1,22 Millionen Fahrzeuge zu, wie der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Damit blieb das Wachstum auch im November wie schon im Vormonat Oktober überdurchschnittlich: In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...