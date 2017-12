Essen - Die US-Notenbank hat gestern erwartungsgemäß die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte angehoben, so die Analysten der National-Bank AG.Hervorzuheben gewesen sei, dass die Wachstumsprognosen für 2018 sehr deutlich von 2,1% auf 2,5% angehoben worden seien. Für das kommende Jahr würden die FED-Gouverneure in der Summe weitere drei Zinserhöhungen sehen. Insgesamt habe die FED-Entscheidung also im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das Augenmerk der Marktteilnehmer richte sich heute auf die EZB: Obgleich die Prognosen sowohl für das Wachstum als auch für die Inflation weiter anziehen würden, dürfte die EZB an ihrer sehr expansiven Geldpolitik wohl noch für längere Zeit festhalten. Dabei werde die Bank auch ihre Wertpapierkäufe zumindest bis zum September 2018 fortsetzen. Präsident Draghi werde bemüht sein, nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, die Wende der Geldpolitik stünde unmittelbar bevor, denn er wisse um die strukturellen Probleme in Europa. Ein vorzeitiger Anstieg der Zinsen und/oder der Risikoprämien wäre eine Belastung für die europäische Konjunktur.

