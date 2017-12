Schwarzach am Main - Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) kommt derzeit nicht so recht vom Fleck, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Seit Monaten pendele der Wert - von wenigen Ausnahmen abgesehen - zwischen 15 und 16 Euro seitwärts. Zu Unrecht, so die Experten von UBS. Die Aktie zähle zu jenen Papieren, von denen sie für 2018 ganz besonders überzeugt seien, so die Analysten in ihrer jüngsten Studie. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis pro Jahr könnten sich trotz steigenden Wettbewerbs stärker als vom Konsens erwartet entwickeln. Die Bank habe daher die Papiere auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Das impliziere ein Aufwärtspotenzial von fast 29 Prozent. Bei einer zur Zeichnung aufliegenden Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VL6AM89/ WKN VL6AM8) von Vontobel gebe es zwar deutlich weniger zu holen (4,75 Prozent p.a.), dafür werde das Papier mit einem Puffer von 25 Prozent ausgestattet. (Ausgabe 49/2017) (14.12.2017/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...