In Österreich herrscht eine "beeindruckend positive Wirtschaftsentwicklung", das Wirtschaftsklima habe einen Höhepunkt erreicht, sagte Christoph Schneider Leiter der Stabsabteilung Wirtschaftspolitik der WKÖ, am Donnerstag vor Journalisten.Österreich sei allerdings erst im zweiten Jahr des Aufschwungs, der in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...