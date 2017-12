Bei Baumwolle ging es seit Mitte November wie erwartet deutlich auswärts. Der März-Future erreichte mit 74,28 US-Cents den höchsten Stand seit Mai. Dabei erreichten die Notierungen erneut das Hoch bei 74,20 US-Cents, das sie bereits im September markiert, danach aber in den vorherigen Bereich zwischen 66 und 69 US-Cents zurückgefallen waren. Behaupten sich die Notierungen über dem letzten Hoch, könnte darauf ein weiterer Anstieg aufgebaut werden. Unsere vor drei Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DGY5UL auf einen steigenden Baumwollpreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 0,84 Euro und befindet sich mit 47 Prozent im Plus. Wer den Gewinn noch nicht mitnehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...