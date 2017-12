Cognitec Systems, Anbieter von Produkten zur Gesichtserkennung, hat den Funktionsumfang seines Produkts FaceVACS-DBScan erheblich erweitert. Die neueste Version kombiniert die renommierte Technologie zur Bilddatenbanksuche mit leistungsstarken Videountersuchungs-Tools für Untersuchungen vielfältiger Natur.

FaceVACS-DBScan LE ermöglicht den schnellen Import von Videomaterial und detaillierte Untersuchungen der extrahierten Gesichtsbilder. Die Anwender können dabei sowohl bekannte als auch unbekannte Personen in mehreren Videoaufnahmen suchen, um rasch eine Eingrenzung bei Untersuchungen zu Verdächtigen vornehmen zu können. Im Rahmen der Prüfung kann beispielsweise festgestellt werden, ob ein Verdächtiger an verschiedenen Orten innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, immer mit der gleichen Personengruppe, oder an einem Tag sehr häufig an einem Ort gesehen wurde.

Mit einem Klick kann der Prüfer das Gesichtsbild einer Videoaufnahme in eine lokale Datenbank einfügen. Ist eine Person bereits bekannt, kann die Technologie das Gesichtsbild schnell mit allen angeschlossenen Datenbanken abgleichen und sofort eine Kandidatenliste möglicher Übereinstimmungen anzeigen.

"Das stundenlange Durchsuchen von Videomaterial ist nach wie vor eine der mühsamsten Ermittlungsaufgaben der Strafverfolgungsexperten", sagte Alfredo Herrera, CEO von Cognitec. "Dieses Tool wird hinsichtlich der Suche ein neues Maß an Automatisierung und Effizienz für die Untersuchungsabläufe bedeuten."

Diese Produktversion enthält bewährte Funktionen, die seit Jahren von Strafverfolgungsexperten weltweit erfolgreich eingesetzt werden. Ermittler können Gesichtsbilder aus beliebigen Quellen mit Datenbanken abgleichen, die mehrere Millionen Bilder enthalten, und erhalten sofort eine Trefferliste mit ähnlichen Gesichtern. Durch den Einsatz von Bildverbesserungswerkzeugen können die Ergebnisse des Abgleichs verbessert werden, und Prüfungen durch die Gegenüberstellung von Bildern ermöglichen eine präzise Bewertung der Übereinstimmung von Test- und Kandidatenbild.

Über Cognitec

Cognitec entwickelt marktführende Gesichtserkennungstechnologien und -anwendungen für gewerbliche Kunden und Regierungsbehörden rund um den Globus. Verschiedene unabhängige Evaluierungstests haben die herausragende Leistungsfähigkeit der FaceVACS-Software bestätigt. Das Portfolio von Cognitec enthält Produkte für die Suche von Gesichtern in Datenbanken, Videoscreening und Analysen, Grenzkontrollen, ICAO-konforme Fotoaufnahmen und Qualitätsbewertung von Gesichtsbildern. Cognitec mit Firmensitz in Dresden (Deutschland) verfügt über Niederlassungen in Rockland (Massachusetts) sowie Sydney (Australien).

