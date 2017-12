Liebe Leser,

minus 13,25% hieß es am Mittwoch zum Ende des Xetra-Handels für die Innogy-Aktie. Was war da passiert? Das: Es gab eine Gewinnwarnung. Und zwar für das laufende Geschäftsjahr. Das ist natürlich hart, kurz vor Weihnachten noch eine Anpassung der Prognose für das Ergebnis - nach unten. So sind die Details: Das bereinigte Ebitda (Ebitda = Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) sollte zuvor bei rund 4,4 Mrd. Euro liegen. Nun wurde dies nach unten angepasst, und zwar ... (Peter Niedermeyer)

