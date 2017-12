Absolut im Plan liegt das australische Lithiumunternehmen Pilbara Minerals (ASX: PLS; WKN: A0YGCV; ISIN: AU000000PLS0) beim Aufbau seines Vorzeigeprojektes Pilgangoora und nimmt dennoch zusätzliche Verbesserungen in Angriff. Wie am 13.12.2017 vom Unternehmen bekannt gegeben wurde, ist man im Zeitplan um im 2. Quartal 2018 die Kommissionierung für eine Konzentratproduktion zu erlangen, und rechtzeitig mit Juni 2018 die erste Lieferung von DSO (direct shipping ore) an Käufer durchführen zu können. Noch sind die Verhandlungen mit dem präsumptiven Käufer von 1 Mio. Tonnen mit 12 monatiger Vertragslaufzeit bezgl. Logistik und Vertragsdetails im Laufen, doch rechnet man mit baldigem Abschluss in den kommenden Wochen. Parallel dazu verhandelt man aber auch noch mit weiteren Interessenten, da ein starker Marktbedarf an schnellen Erzlieferungen an Pilbara herangetragen wurde. Trotz der prinzipiellen Vollfinanzierung des Projektes bis in den Produktionszeitraum beabsichtigt das Unternehmen eine zusätzliche Kapitalaufnahme von rd. AUD 4,5 Mio. für den Ausbau der Fahrwege um den Einsatz größerer und schwererer LKWs...

