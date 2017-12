Auch die Grünen sind empört über den Angriff der Liberalen auf VW-Chef Müller. Fraktionsvize Krischer fordert eine Entschuldigung nachdem FDP-Generalsekretärin Beer den Automanager als "Diesel-Judas" bezeichnet hatte.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer hat in der Diesel-Debatte die Äußerung von FDP-Generalsekretärin Nicola Beer über VW-Chef Matthias Müller scharf kritisiert. "Müller dafür zu kritisieren, dass er das Tricksen und Betrügen seines Unternehmens bei Millionen Dieselfahrern ablädt, ist völlig richtig. Ihn mit einem Judas-Vergleich zu belegen, ist völlig inakzeptabel", sagte Krischer der dpa in Berlin. "Da ist eine Entschuldigung fällig." Dass sich die FDP in dieser Weise für das Beibehalten von staatlichen ...

