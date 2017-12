Essen (ots) -



Bevor der erste Schnee die Häuserdächer mit einer puderweißen Decke überzieht wird es höchste Zeit, das eigene Interieur in eine weihnachtliche Bilderbuchlandschaft zu verwandeln.



Und wer sagt, dass zur Weihnachtszeit nur Zimtsterne und weiße Kokosmakronen auf die gedeckte Tafel kommen? Denn auch ein sternförmiges Chrysanthemen-Gesteck bringt ganz besondere Farbakzente in die festliche Wohnung. Gerade in der Vorweihnachtszeit inspiriert diese kreative Weihnachtsbastelei zum gemütlichen Beisammensein.



Die Chrysantheme ist eine außerordentlich vielseitige Blume mit einer großen Palette an intensiven Farben. Gerade in einem weihnachtlichen Sternengesteck fasziniert die vielfältige Kombination aus kleinblütigen Chrysanthemen: Dabei geben die schneeweißen Blüten auf dem Steckmoos eine herrliche Grundlage für das florale Arrangement. Die strahlend weißen Blütenblätter stehen dabei in stimmungsvollem Kontrast zu den üppigen, tiefroten Sorten. Einen spannenden Akzent in diesem Farbgespann setzen die orangefarbenen Chrysanthemen mit ihren gold-leuchtenden Blüten.



Diese blühende Komposition begeistert mit einem reizvollen Farbenspiel und bringt die Blütenpracht der einzelnen Chrysanthemen perfekt zur Geltung. Denn so unterschiedlich ihre Blüten auch sein mögen, so ergibt sich ihre Harmonie gerade aus dieser Vielfältigkeit. Die Schönheit jeder einzelnen Sorte bezaubert als Glanzpunkt auf dem Weihnachtstisch. Neben den kleinen Chrysanthemen fasziniert auch die Blüte der großen Deko-Chrysantheme: Die volle, strahlend weiße Blütenpracht bringt einen Hauch von Weihnachtsschnee in die eigenen Räume und brilliert im ästhetischen Winterlook.



Durch dieses facettenreiche Gesamtbild wecken die abwechslungsreichen Chrysanthemensorten weihnachtliche Inspiration für die kalten Tage. Die den ganzen Winter erhältliche Blumenschönheit verjagt mit Sicherheit den Winterblues und lässt sich leicht in jede Weihnachtsdekoration einfügen. Wenn die unteren Blätter entfernt und der Stiel mit einem scharfen Messer angeschnitten ist, stehen die Blüten ganz im Fokus des winterlichen Arrangements: Das florale Sterngesteck, aber auch einzelne puderweiße Chrysanthemen als blumige Schneeflocken verwandeln das Interieur in einen strahlenden Weihnachtstraum.



