Letzten Monat schrieb ich noch darüber, dass ich bis Mitte nächsten Jahres einen Bitcoin Preis von mindestens 10.000 US$ erwarte. Ich habe mich geirrt, die 10.000 US$ wurden schon am 29.11. geknackt. Kurz ging der Preis sogar über 11.000, um dann wieder innerhalb von 10 Minuten um 1.000 US$ zu fallen. Bitcoin ist also so volatil wie eh und je, manche finden das gut, manche weniger. Mittlerweile mehren sich aber die Mahner in den Mainstream Medien, die von einer Bitcoin Blase sprechen und die derzeitige Situation mit der Tulpen- oder der Subprime- Krise vergleichen. Vor allem der Vergleich mit der Tulpenkrise hat zumindest ein paar gute Argumente. Es wird mit einem artifiziellen Gut gehandelt, das über den Handel hinaus immer noch wenig praktischen Nutzen...

Den vollständigen Artikel lesen ...