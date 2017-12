Paris - Nach der dritten US-Leitzinsanhebung in diesem Jahr hat sich die Stimmung an Europas Börsen nicht wirklich verbessert. Mit 3564,91 Punkten stand der EuroStoxx 50 zuletzt 0,47 Prozent im Minus. Der französische Leitindex CAC 40 verlor 0,44 Prozent, während es beim britische FTSE 100 0,21 Prozent weniger waren als tags zuvor.

Der Handelstag steht ganz im Zeichen weiterer Zinsentscheide, wobei Marktbeobachter von den europäischen Notenbanken wenig Neues erwarten. So hat die Schweizer Notenbank am Vormittag bereits verkündet, an ihrem expansiven Kurs zunächst festzuhalten, da der Franken nach wie vor recht hoch bewertet sei. Eine langfristige Gefährdung der Preisstabilität zeichne sich dadurch nicht ab.

Der Entscheidung der Schweizer folgen kurz nach dem Mittag die Briten, die den Prognosen zufolge ebenfalls nicht von ihrem momentanen Kurs abrücken werden. Der Leitzins dürfte also weiter ...

