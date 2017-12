Die HSH Nordbank tritt in den portugiesischen Markt ein und finanziert dort zwei Photovoltaik-Kraftwerke. Auch Aquila Capital meldet einen Erfolg aus Portugal und unterzeichnet für zwei französische Photovoltaik-Kraftwerke einen langfristigen Servicevertrag mit Belectric.Die HSH Nordbank finanziert zwei Photovoltaik-Kraftwerke in Portugal. So erhält der Pariser Erneuerbaren-Spezialist Neoen SAS langfristiges Fremdkapital in Höhe von rund 30 Millionen Euro für die Refinanzierung der beiden Parks, wie die Bank Mitte der Woche mitteilte. Das Gesamtvolumen der Finanzierung beträgt 60 Millionen Euro, ...

