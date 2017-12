WIEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda will die Möglichkeiten einer etwaigen Übernahme der insolventen Fluglinie Niki in Kürze ausloten. "Ich versuche so schnell wie möglich einen Termin beim Insolvenzverwalter zu bekommen, um weitere Schritte zu besprechen", sagte der 68-Jährige am Donnerstag in Wien. Lauda hatte bereits sein anhaltendes Interesse am Kauf der Airline signalisiert. Er hatte Niki 2003 gegründet und war 2011 ausgestiegen.

Die Air-Berlin-Tochter hat in der Nacht zum Donnerstag den Flugbetrieb mit ihren 21 Maschinen eingestellt.

Unterdessen versucht die Lufthansa -Tochter Austrian Airlines (AUA), die Mitarbeiter von Niki zu sich zu locken. An Piloten, Flugbegleiter und Techniker von Niki erging am Donnerstag der Aufruf, sich bei der AUA zu bewerben. AUA-Chef Kay Kratky sagte ihnen ein beschleunigtes Bewerbungsverfahren zu. Niki-Leute könnten sich sofort melden. Von der Niki-Pleite sind rund 1000 Mitarbeiter betroffen. Austrian Airlines sucht derzeit mehrere hundert Mitarbeiter - vor allem bis zu 200 fertig ausgebildete Piloten und rund 300 Flugbegleiter./mrd/DP/jha

